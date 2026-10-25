На заводе в Орле в момент ракетной атаки ВСУ находились около 200 человек

Клычков: около 200 человек находились на заводе в Орле в момент атаки ВСУ

Около 200 человек находились на гражданском заводе в Орле во время ракетной атаки ВСУ в пятницу, 23 октября. Своевременная эвакуация помогла избежать большего числа жертв, сообщил в прямом эфире во «ВКонтакте» губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона поблагодарил руководителя предприятия Вячеслава Меньшова за бдительность и оперативную организацию эвакуации после сигнала ракетной опасности.

«Около 200 человек находились на заводе, по сигналу ракетной опасности люди эвакуировались», — отметил Клычков.

Жертвами удара боевиков ВСУ стали четыре человека, еще 19 пострадали. Еще как минимум один сотрудник может находиться под завалами, уточнял глава региона.

Ранее Клычков сообщил, что по предприятию ударили ракетами, которые произвели в странах НАТО. Губернатор назвал особо циничной атаку в час пик.