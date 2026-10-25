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    Российские военные атаковали логистические центры ВСУ в Харькове

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили логистические центры Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, удар нанесли ночью. Среди целей — центр «Эпицентр». Там хранили продукцию двойного назначения для украинской армии.

    Также атаковали распределительный центр, который использовали для хранения и распределения военных грузов. Помимо этого, удары нанесли по терминалу «Васищево». Там ВСУ держали военное имущество.

    «Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

    Накануне ВС России массированно атаковали цели в 147 районах Украины. При нанесении ударов военнослужащие применили ракеты, ударные беспилотники, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.

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