ВС России поразили судно, перевозившее грузы для ВСУ

Российские военные атаковали сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ, на переходе морем. Об этом сообщили в Минобороны .

«Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, судно направлялось в порт «Одесса». Удар нанесли днем с помощью беспилотников.

Ранее Минобороны опубликовало кадры удара «Геранями» по мосту в районе Запорожья. Атаку провели специалисты войск беспилотных систем.

Также российские военные поразили логистический центр «Эпицентр» и терминал «Васищево» в Харькове. Там Вооруженные силы Украины хранили имущество для армии.

После этого удара украинская торговая сеть «Эпицентр» сообщила о полном уничтожении своих объектов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.