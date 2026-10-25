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    ВС России поразили судно, перевозившее грузы для ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные атаковали сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ, на переходе морем. Об этом сообщили в Минобороны.

    «Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в министерстве.

    По данным ведомства, судно направлялось в порт «Одесса». Удар нанесли днем с помощью беспилотников.

    Ранее Минобороны опубликовало кадры удара «Геранями» по мосту в районе Запорожья. Атаку провели специалисты войск беспилотных систем.

    Также российские военные поразили логистический центр «Эпицентр» и терминал «Васищево» в Харькове. Там Вооруженные силы Украины хранили имущество для армии.

    После этого удара украинская торговая сеть «Эпицентр» сообщила о полном уничтожении своих объектов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

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