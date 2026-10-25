При атаке ВСУ на Омск пострадали три человека
Хоценко: при атаке ВСУ на Омск в субботу пострадали три человека
В результате субботней атаки ВСУ на Омск ранения получили три человека. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По его словам, угрозы жизни пострадавших нет, им оказывают всю необходимую помощь.
«Для ликвидации последствий атаки продолжают работать оперативные службы», — написал глава региона.
Днем ранее украинские беспилотники атаковали промышленный узел Омска, а также логистический центр Ozon.
Ранее стало известно, что в Белгороде после ударов ВСУ погиб один человек и еще 14 получили ранения. В пункты временного размещения до устранения последствий ЧП отправили 53 человека.
Городские службы утром начали фиксировать повреждения зданий. Специалисты закрывают тепловой контур домов и уже приступили к уборке осколков и мусора.