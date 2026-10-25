При атаке ВСУ на Омск пострадали три человека

Хоценко: при атаке ВСУ на Омск в субботу пострадали три человека

В результате субботней атаки ВСУ на Омск ранения получили три человека. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, угрозы жизни пострадавших нет, им оказывают всю необходимую помощь.

«Для ликвидации последствий атаки продолжают работать оперативные службы», — написал глава региона.

Днем ранее украинские беспилотники атаковали промышленный узел Омска, а также логистический центр Ozon.

Ранее стало известно, что в Белгороде после ударов ВСУ погиб один человек и еще 14 получили ранения. В пункты временного размещения до устранения последствий ЧП отправили 53 человека.

Городские службы утром начали фиксировать повреждения зданий. Специалисты закрывают тепловой контур домов и уже приступили к уборке осколков и мусора.