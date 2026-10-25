В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий «Днепра»

Российские подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих и 19 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, российские военные улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям горно-штурмовой и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехова и Кирово в Запорожской области.

Кроме того, российские подразделения уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны показало кадры проведения операции в Сергеевке. Бойцы перерезали артерии снабжения боевиков ВСУ и лишили противника возможности применять огневые средства.

Штурмовым подразделениям пришлось действовать малыми группами. Им приходилось переправляться через реки, преодолевать открытую местность и пробираться через колючую проволоку и болота.