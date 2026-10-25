При атаке БПЛА на автобус в Запорожской области пострадали три человека

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий .

Автобус следовал по маршруту Москва — Мелитополь. В момент удара в салоне находились восемь человек: шесть пассажиров и два водителя.

Один из водителей получил тяжелые ранения. Еще один водитель и пассажир пострадали в средней степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Остальные пассажиры не пострадали.

«Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей», — заявил Балицкий.

Он добавил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Во время ночной атаки на Белгородскую область один человек погиб. Еще 14 мирных жителей получили ранения. Помимо этого, удары ВСУ повредили 35 автомобилей, жилые и административные здания.