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    Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после ночной атаки ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Ряд населенных пунктов в Крыму остались без электроснабжения после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщила энергетическая компания «Крымэнерго».

    «Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена», — заявили в пресс-службе.

    Ситуацию с бесперебойной подачей электричества на полуострове в компании сочли сложной. Специалисты круглые сутки ведут работы по восстановлению электрической сети.

    Среди обесточенных — села Константиновка, Дмитриевка, Мичуриновка и Новостепное в Джанкойском районе, а также частично город Джанкой. Еще без света остались населенные пункты Сирень и Танковое в Бахчисарайском районе.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после атаки ВСУ часть региона осталась без электроснабжения.

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