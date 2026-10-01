Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после ночной атаки ВСУ

Ряд населенных пунктов в Крыму остались без электроснабжения после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщила энергетическая компания «Крымэнерго» .

«Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена», — заявили в пресс-службе.

Ситуацию с бесперебойной подачей электричества на полуострове в компании сочли сложной. Специалисты круглые сутки ведут работы по восстановлению электрической сети.

Среди обесточенных — села Константиновка, Дмитриевка, Мичуриновка и Новостепное в Джанкойском районе, а также частично город Джанкой. Еще без света остались населенные пункты Сирень и Танковое в Бахчисарайском районе.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после атаки ВСУ часть региона осталась без электроснабжения.