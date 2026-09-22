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    «Когда Сибига врет?». Мирошник ответил на слова главы МИД Украины

    Мирошник высмеял главу МИД Украины Сибигу рифмой о лжи

    Фото: РИА «Новости»

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в рифму прокомментировал высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о ситуации в Алешках Херсонской области. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

    «Когда Сибига врет? Когда открывает рот», — сказал Мирошник.

    Дипломат заявил, что украинское руководство регулярно распространяет недостоверную информацию. По его мнению, ложь стала главной характеристикой представителей киевского режима.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ложью и провокацией слухи о новой волне мобилизации. По его словам, темпы набора военнослужащих на службу по контракту соответствуют установленным показателям и даже превышают их.