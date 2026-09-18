Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

Он добавил, что на местах падения фрагментов сбитой техники работают специалисты экстренных служб.

Утром в Сочи избирательные участки временно приостановили работу из-за налета украинских беспилотников. Всех членов УИК, наблюдателей и пришедших отдать свой голос избирателей направили в укрытия, где люди находились до отмены тревоги.

По информации Минобороны, за минувшую ночь системы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 629 украинских беспилотных летательных аппаратов.