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    Лантратова рассказала о вызволении девяти бойцов из «теневого плена» на Украине

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Девять российских военных удалось вернуть из так называемого теневого плена на Украине, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Об этом сообщил ТАСС.

    «Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести», — пояснила омбудсмен.

    Аппарат уполномоченного продолжает работу по выяснению судьбы пропавших бойцов. Украинской стороне передают информацию о людях и добиваются проверки каждого случая, отметила Лантратова.

    Ранее аппарат омбудсмена помог матери вернуть из плена сына, за которого требовали выкуп. Мужчина девять месяцев числился в списке без вести пропавших.