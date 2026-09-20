Лантратова рассказала о вызволении девяти бойцов из «теневого плена» на Украине

Девять российских военных удалось вернуть из так называемого теневого плена на Украине, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Об этом сообщил ТАСС .

«Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести», — пояснила омбудсмен.

Аппарат уполномоченного продолжает работу по выяснению судьбы пропавших бойцов. Украинской стороне передают информацию о людях и добиваются проверки каждого случая, отметила Лантратова.

Ранее аппарат омбудсмена помог матери вернуть из плена сына, за которого требовали выкуп. Мужчина девять месяцев числился в списке без вести пропавших.