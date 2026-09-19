ВС России поразили в порту Черноморск танкер с грузом ГСМ для военных

Российская армия днем 19 сентября поразила в порту Черноморск танкер, доставивший горючее для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар нанесли беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью российские военные поразили таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» в Киевской области, где хранили и распределяли военные грузы из стран Европы. Также в море ударили по двум сухогрузам, доставлявшим имущество для украинской армии.

Днем 19 сентября бойцы «Севера», «Востока» и «Центра» освободили пять сел в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях.