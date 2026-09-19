В 2026 года российские подразделения в зоне проведения специальной военной операции освободили свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы ВС России за этот период взяли под контроль более 220 населенных пунктов, добавили в ведомстве.

С начала сентября российские войска заняли более 670 квадратных километров территории, а также 27 городов и сел.

Накануне Минобороны сообщило о взятии Веролюбовки и Золотого Колодезя в Донецкой Народной Республике. Днем ранее российские бойцы освободили поселок Розовка в Запорожской области и село Малая Волчья в Харьковской.