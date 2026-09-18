Участник СВО провел встречу с воспитанниками Ногинского кадетского корпуса

17 сентября в Ногинском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Б. В. Громова в рамках программы патриотического воспитания прошла встреча ребят с участником специальной военной операции Сергеем Комаровым — бывшим воспитанником этого учреждения. В ходе живой, открытой беседы офицер рассказал ребятам о своем пути.

Сергей Комаров вспомнил годы учебы в корпусе, подчеркнул, какую важную роль в его становлении сыграли физическая подготовка и спорт, а также поделился особенностями своей профессии и тем, как школьные и кадетские навыки помогают в непростых условиях службы.

Кадеты активно включились в диалог — задавали вопросы, спорили, уточняли детали, проявляя искренний интерес к рассказу гостя. Формат непринужденной дискуссии позволил ребятам не просто услышать «наставнические слова», а по-настоящему прочувствовать связь между повседневной дисциплиной и серьезными жизненными решениями.

Такие мероприятия помогают формировать у подрастающего поколения чувство долга и понимание того, что сегодняшние усилия и навыки — это основа готовности действовать в самых сложных обстоятельствах.