В Кремле заявили, что «адские санкции» США усложнят мирное урегулирование на Украине

Антироссийские «адские санкции» США против нефтегазового экспорта лишь усложнят поиск мирного урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Речь идет о рестрикциях, которые накануне утвердила палата представителей американского конгресса.

«Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что материального эффекта в отношениях с США пока не предвидится, так как они активно пользуются санкциями и «дипломатией тарифов».