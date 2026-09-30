Российская армия ударила по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве. Объект был одной из важных точек обмена интернет-трафиком в интересах украинских боевиков, сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России атаковали в Черном море сухогруз, который шел в Одессу с военным имуществом. Также целью российских войск стала Трипольская тепловая электростанция, гидроэлектростанция Киевская в Вышгороде и электроподстанция Киевская в Наливайковке. Эти объекты обеспечивали энергией объекты ВПК республики.

В населенном пункте Гореничи атаке ВС России подвергся аккумуляторный парк хранения энергии, который использовали для накопления электричества в военных интересах.

Также ВС России поразили в Одесской области производственно-промышленный комплекс в порту Измаил. Он обеспечивал прием, хранение и перемещение военных грузов и топлива в интересах украинской армии.