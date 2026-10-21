В Минобороны предложили создать безэкипажные танковые подразделения

Безэкипажные танки показали высокую эффективность на учениях «Центр-2026». Они могли бы войти в специальные подразделения для поддержки операций. Об этом заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сообщил в интервью телеканалу «Звезда» .

Он рассказал, как военные использовали на учениях «Центр-2026» безэкипажные боевые машины по прикрытию танков. Эта техника разрабатывалась с 2019 года и использовалась в зоне СВО. Евкуров сообщил, что она оснащена вооружениями, прицелами и наблюдательными приборами.

«И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения — это то, что мы сейчас апробировали на полигоне», — сказал замминистра.

Учения «Центр-2026» прошли с 28 сентября по 3 октября в Челябинской области. В них участвовали силы ОДКБ.