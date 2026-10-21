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    В Минобороны предложили создать безэкипажные танковые подразделения

    Евкуров: в ВС России должны появиться подразделения безэкипажной бронетехники

    Фото: РИА «Новости»

    Безэкипажные танки показали высокую эффективность на учениях «Центр-2026». Они могли бы войти в специальные подразделения для поддержки операций. Об этом заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

    Он рассказал, как военные использовали на учениях «Центр-2026» безэкипажные боевые машины по прикрытию танков. Эта техника разрабатывалась с 2019 года и использовалась в зоне СВО. Евкуров сообщил, что она оснащена вооружениями, прицелами и наблюдательными приборами.

    «И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения — это то, что мы сейчас апробировали на полигоне», — сказал замминистра.

    Учения «Центр-2026» прошли с 28 сентября по 3 октября в Челябинской области. В них участвовали силы ОДКБ.

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