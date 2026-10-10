Минобороны показало удары «Торнадо-С» по позициям ВСУ
Российские бойцы нанесли удары по украинским позициям. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.
«Позиции противника накрыл „Торнадо“», — подписали публикацию в министерстве.
Согласно данным Минобороны, расчеты высокоточных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки «Восток» отработали по целям в Запорожской области. Они уничтожили места размещения живой силы и пункты управления беспилотниками ВСУ.
Ранее российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины. В том числе бойцы поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ.
Также ВС России поразили мост через реку Оскол на Купянском направлении. Минобороны опубликовало кадры с точным попаданием по цели.
За несколько дней до этого военнослужащие атаковали «Геранями» сухогруз в порту Одессы. Судно задействовали украинские бойцы для доставки военных грузов.