Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 35 пунктов управления беспилотниками, 13 наземных робототехнических комплексов (НРТК) и 421 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

«Кроме того, вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, 378 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых дрона и 13 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал офицер.

До этого Минобороны сообщило об успехах бойцов группировки войск «Центр», успевших освободить 94 здания и ликвидировать более 30 боевиков ВСУ во время зачистки восточных и западных районов Доброполья.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов разъяснил, что спутниковая группировка «Рассвет» предоставит российским дроноводам возможность наводить «Герани» на цели, находясь в глубоком тылу. Киев уже задергался из-за страха.