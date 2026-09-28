360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 421 БПЛА и 13 НРТК ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 35 пунктов управления беспилотниками, 13 наземных робототехнических комплексов (НРТК) и 421 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

    «Кроме того, вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, 378 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых дрона и 13 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал офицер.

    До этого Минобороны сообщило об успехах бойцов группировки войск «Центр», успевших освободить 94 здания и ликвидировать более 30 боевиков ВСУ во время зачистки восточных и западных районов Доброполья.

    Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов разъяснил, что спутниковая группировка «Рассвет» предоставит российским дроноводам возможность наводить «Герани» на цели, находясь в глубоком тылу. Киев уже задергался из-за страха.

    Читайте также

    Военный эксперт объяснил страх Украины перед российскими спутниками «Рассвет»

    Дроноводы «Центра» уничтожили узел обороны ВСУ на Днепропетровском направлении

    Офицер Даушев уничтожил трех солдат ВСУ и возглавил штурм опорника

    Бойцы «Центра» пресекли попытку прорыва ВСУ из кольца окружения под Добропольем

    Подразделения «Курска» перешли в наступление в Сумской области

    Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья Малого

    Бойцы «Центра» за сутки поразили 6 бригад ВСУ и 5 бригад Нацгвардии

    ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 482 БПЛА и 8 НРТК ВСУ в Харьковской области

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 569 БПЛА, 8 НРТК и до 200 солдат ВСУ

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 210 солдат ВСУ и 93 БПЛА «Баба-яга»

    Из-за катастрофических потерь ВСУ отправили резервы в Сумскую область