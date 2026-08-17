Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 569 БПЛА, 8 НРТК и до 200 солдат ВСУ
Межевых: бойцы «Севера» за сутки уничтожили 36 пунктов управления БПЛА ВСУ
Общевойсковые подразделения «Севера», включая расчеты БПЛА, за сутки уничтожили до 200 украинских боевиков, 36 пунктов управления БПЛА, 481 беспилотник самолетного типа и 88 тяжелых дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.
Также российские военные поразили бронеавтомобиль Humvee американского производства, 12 автомобилей, САУ «Гвоздика» и четыре миномета противника.
«Вскрыты и уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, 481 БПЛА самолетного типа, 88 тяжелых боевых дронов типа R-18, пять квадроциклов и восемь НРТК противника», — сказал офицер.
Межевых добавил, что подразделения «Севера» освободили Кудиевку в Харьковской области. Кроме того, поразили живую силу и технику двух мехбригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное. В Сумской области поразили формирования механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад, а также штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.
Ранее бойцы «Запада» за сутки уничтожили 110 тяжелых гексакоптеров, снаряд РСЗО HIMARS, более 50 беспилотников ВСУ, а также 58 пунктов управления беспилотниками и 32 робототехнических комплекса.