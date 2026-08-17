Общевойсковые подразделения «Севера», включая расчеты БПЛА, за сутки уничтожили до 200 украинских боевиков, 36 пунктов управления БПЛА, 481 беспилотник самолетного типа и 88 тяжелых дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

Также российские военные поразили бронеавтомобиль Humvee американского производства, 12 автомобилей, САУ «Гвоздика» и четыре миномета противника.

«Вскрыты и уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, 481 БПЛА самолетного типа, 88 тяжелых боевых дронов типа R-18, пять квадроциклов и восемь НРТК противника», — сказал офицер.

Межевых добавил, что подразделения «Севера» освободили Кудиевку в Харьковской области. Кроме того, поразили живую силу и технику двух мехбригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное. В Сумской области поразили формирования механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад, а также штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

Ранее бойцы «Запада» за сутки уничтожили 110 тяжелых гексакоптеров, снаряд РСЗО HIMARS, более 50 беспилотников ВСУ, а также 58 пунктов управления беспилотниками и 32 робототехнических комплекса.