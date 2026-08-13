Бойцы группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 210 украинских боевиков, а также сбили 287 БПЛА самолетного типа и 93 ударных гексакоптеров «Баба-яга». Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Водяное в Харьковской области. Бойцы также поразили живую силу и технику трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в ряде районов населенных пунктов, включая Светличное и Дергачи. Также российские военные отличились в Сумской области.

Общевойсковыми подразделениями и расчетами беспилотных систем за сутки ликвидировали более 210 украинских боевиков. Бойцы «Севера» уничтожили одну ББМ, семь автомобилей, два миномета и две станции РЭБ ВСУ.

«Вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 287 БПЛА самолетного типа, 93 тяжелых боевых дрона типа R-18, пять квадроциклов, два мотоцикла и семь НРТК противника», — сказал Межевых.

ВС России освободили село Водяное 12 августа.