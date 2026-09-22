Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 482 БПЛА и 8 НРТК ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» в течение суток уничтожили почти полсотни украинских беспилотников и 34 пункта управления БПЛА в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

По его словам, подразделения «Севера» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Пресечены три попытки заброски групп ВСУ из Великого Бурлука в направлении Ольховатки. Всего в зоне ответственности «Севера» уничтожены свыше 265 боевиков ВСУ, три ББМ, 24 автомобиля, три миномета и станция РЭБ.

«В течение суток вскрыты и уничтожены 34 пункта управления беспилотной авиацией, 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 44 тяжелых боевых дрона R-18 и восемь наземных робототехнических комплексов противника», — сказал он.

Ранее бойцы «Севера» освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области.