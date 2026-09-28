Военный эксперт объяснил страх Украины перед российскими спутниками «Рассвет»

Российская спутниковая группировка «Рассвет» предоставит действующим в зоне спецоперации бойцам постоянный и стабильный интернет, что особенно важно операторам беспилотников. Об этом в беседе с 360.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он пояснил, что сейчас для управления беспилотниками российские военные используют

mesh-связь, где один аппарат выступает ретранслятором для другого. Такая технология обеспечивает передачу данных примерно на 150 километров, однако ее пропускная способность значительно уступает спутниковому интернету.

«Благодаря „Рассвету“ мы сможем управлять нашими дронами с видеокамерами, то есть это дроны нового поколения. <…> Оператор, находясь в глубоком российском тылу, сможет видеть картинку, которую видит та же самая „Герань“, и наводить эту „Герань“ точно в цель», — заявил Кнутов.

Он пояснил, что постепенное разворачивание спутников с перспективой военного применения вызвало беспокойство украинских властей. Киев обратился в Международный союз электросвязи с требованием исключить страну из зоны действия «Рассвета».

В какие сроки Россия развернет свою спутниковую группировку «Рассвет» и для каких еще целей она необходима — в материале 360.ru.