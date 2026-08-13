Несмотря на огромные потери, ВСУ перебрасывают в Сумскую область новые подразделения для усиления. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в Сумской области противник вынужден перебрасывать на данный участок фронта новые подразделения», — заявил собеседник агентства.

По его словам, среди переброшенных военных оказались принудительно мобилизованные украинцы подразделения 22-й ОМБР, 98-го отдельного противотанкового батальона. Также на Сумское направление украинское командование перебрасывает 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая недавно восстановилась после потерь в боях на территории ДНР.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых заявил, что военные за сутки уничтожили более 210 украинских боевиков, сбили 287 беспилотников самолетного типа и 93 ударных гексакоптера «Баба-яга».