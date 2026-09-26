Подразделения «Курска» перешли в наступление в Сумской области

Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил, что группировка «Курск» перешла в наступление в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Группировка „Курск“ ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», — сказал он министру обороны Андрею Белоусову.

Генерал-полковник заявил об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Он добавил, что российские военные освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории на Сумском направлении.

Кроме того, в командном пункте Белоусову показали особенности применения отечественных разработок войск беспилотных систем и современные наземные роботизированные комплексы.

Белоусов прибыл с инспекцией в управление одного из соединений группировки «Север» в зоне проведения спецоперации.