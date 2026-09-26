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    Подразделения «Курска» перешли в наступление в Сумской области

    Фото: РИА «Новости»

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил, что группировка «Курск» перешла в наступление в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Группировка „Курск“ ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», — сказал он министру обороны Андрею Белоусову.

    Генерал-полковник заявил об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Он добавил, что российские военные освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории на Сумском направлении.

    Кроме того, в командном пункте Белоусову показали особенности применения отечественных разработок войск беспилотных систем и современные наземные роботизированные комплексы.

    Белоусов прибыл с инспекцией в управление одного из соединений группировки «Север» в зоне проведения спецоперации.

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