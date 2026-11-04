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    Украинская певица раскрыла, куда катится страна с киевским руководством

    Певица Приходько: благодаря Киеву украинцы нищают

    Фото: РИА «Новости»

    Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась в адрес киевского руководства, обвинив чиновников и политиков в серьезном ухудшении экономического положения в стране. Об этом она заявила в интервью на YouTube, сообщило РИА «Новости».

    Приходько отметила, что ее удивляют сообщения властей по телевизору, когда они говорят, что в стране все хорошо. Она же сама живет на Украине и понимает, как и другие украинцы, что происходит.

    «Люди нищают, бизнес закрывается, у людей денег на таблетки не хватает. <…> Цены на газ и свет обещали не поднимать, а почему поднимают?» — возмутилась артистка.

    Приходько добавила, что коррупция, процветающая в стране, усложняет ситуацию. В итоге певица резюмировала, что украинский народ «катится в **** с этим руководством».

    Ранее Приходько заявила, что украинцев искусственно разделили из-за навязывания мовы. Она призналась, что продолжает говорить по-русски.

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