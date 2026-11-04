Украинская певица раскрыла, куда катится страна с киевским руководством

Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась в адрес киевского руководства, обвинив чиновников и политиков в серьезном ухудшении экономического положения в стране. Об этом она заявила в интервью на YouTube, сообщило РИА «Новости» .

Приходько отметила, что ее удивляют сообщения властей по телевизору, когда они говорят, что в стране все хорошо. Она же сама живет на Украине и понимает, как и другие украинцы, что происходит.

«Люди нищают, бизнес закрывается, у людей денег на таблетки не хватает. <…> Цены на газ и свет обещали не поднимать, а почему поднимают?» — возмутилась артистка.

Приходько добавила, что коррупция, процветающая в стране, усложняет ситуацию. В итоге певица резюмировала, что украинский народ «катится в **** с этим руководством».

Ранее Приходько заявила, что украинцев искусственно разделили из-за навязывания мовы. Она призналась, что продолжает говорить по-русски.