Жители Киева временно остались без водоснабжения

Украинская столица временно осталась без водоснабжения из-за повреждения энергообъектов. Об этом в телеграм-канале сообщила компания «Киевводоканал».

«В результате <…> повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты „Киевводоканала“. В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует», — уточнили в компании.

Специалисты и энергетики уже работают над восстановлением водоснабжения. После этого им потребуется еще время, чтобы запустить оборудование, заполнить водопроводные сети и нормализовать давление. В компании призвали киевлян набирать питьевую воду в сети бюветных комплексов.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что в ближайшее время в стране ухудшится гуманитарная ситуация. Он предрек украинцам тяжелую зиму, которая затмит все предыдущие.