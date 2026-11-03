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    Жители Киева временно остались без водоснабжения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Украинская столица временно осталась без водоснабжения из-за повреждения энергообъектов. Об этом в телеграм-канале сообщила компания «Киевводоканал».

    «В результате <…> повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты „Киевводоканала“. В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует», — уточнили в компании.

    Специалисты и энергетики уже работают над восстановлением водоснабжения. После этого им потребуется еще время, чтобы запустить оборудование, заполнить водопроводные сети и нормализовать давление. В компании призвали киевлян набирать питьевую воду в сети бюветных комплексов.

    Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что в ближайшее время в стране ухудшится гуманитарная ситуация. Он предрек украинцам тяжелую зиму, которая затмит все предыдущие.

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