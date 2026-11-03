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    Мирошник назвал пыточные на Украине системным явлением

    Мирошник: пыточные на Украине — системное явление, о котором знает власть

    Фото: РИА «Новости»

    Пыточные на Украине являются системным явлением, и бунт в стране из-за этого был просто вопросом времени. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «То, что через несколько часов туда примчались и руководитель Нацгвардии Украины, и глава офиса Зеленского, говорит о том, что власть киевского режима прекрасно осведомлена о целой системе таких ям, зинданах, тюрем, которые существуют на территории Украины», — сказал он.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что порядка 40 человек удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. По данным силовиков, в здании находились бойцы Нацгвардии. Позже появилась информация, что там могли удерживать военных, которые сами ушли из частей. Также в подвале нашли 14-летнего подростка.

    По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщения о возможных камерах пыток в Киевской области указали на смену общественных настроений на Украине.

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