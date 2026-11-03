Пыточные на Украине являются системным явлением, и бунт в стране из-за этого был просто вопросом времени. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«То, что через несколько часов туда примчались и руководитель Нацгвардии Украины, и глава офиса Зеленского, говорит о том, что власть киевского режима прекрасно осведомлена о целой системе таких ям, зинданах, тюрем, которые существуют на территории Украины», — сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что порядка 40 человек удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. По данным силовиков, в здании находились бойцы Нацгвардии. Позже появилась информация, что там могли удерживать военных, которые сами ушли из частей. Также в подвале нашли 14-летнего подростка.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщения о возможных камерах пыток в Киевской области указали на смену общественных настроений на Украине.