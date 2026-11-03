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    Буданов разгонял протестующих у тайной тюрьмы под Киевом на русском языке

    Фото: РИА «Новости»

    Активисты собрались у частного дома в Киевской области, где боевики «Азова»* удерживали людей. Прибывший на месте глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список террористов и экстремистов, разговаривал с протестующими на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Вооруженные мужчины удерживали около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка. Глава нацгвардии Александр Пивненко утверждал, что это пункт временной дислокации мобилизованных. Первый корпус национальной гвардии «Азова»* заявил, что там содержались задержанные после совершения дисциплинарных проступков военные.

    Когда украинцы устроили акцию протеста с требованием отпустить узников, к дому приехал Буданов. Он на русском языке призывал активистов разойтись и общался с 14-летним подростком, выведенным из подвала.

    Некоторым пленникам потребовалась медпомощь. Четырех человек госпитализировали.

    * Организация признана террористической и запрещена в России.

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