360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Все мы движемся в ад»: Украине предрекли страдания после решения Мерца

    Аналитик Макрегор: многие украинцы погибнут и пострадают этой зимой

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал Украине финансовую помощь, но у Запада нет денег, из-за чего пострадают многие украинцы. Об этом в эфире YouTube-канала заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

    «Я уверен, что этой зимой множество украинцев пострадают и погибнут. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал аналитик.

    По его словам, у Германии просто нет гарантированных Мерцем средств для Украины. Причем ресурсами для финансирования не располагают ни Европа, ни США.

    «На Западе все берут в долг, чтобы поддерживать текущую ситуацию. Все мы движемся в один и тот же финансовый ад», — подчеркнул эксперт.

    На 14 октября запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Главной темой переговоров станет поддержка Украины.

    Читайте также

    В США заявили о приближении конфликта на Украине к армагеддону

    G7 передала Украине почти 50 миллиардов долларов за счет активов России

    США пригрозили остановить поставки оружия Украине — FT

    В США заявили о приближении конфликта на Украине к армагеддону

    G7 передала Украине почти 50 миллиардов долларов за счет активов России

    США пригрозили остановить поставки оружия Украине — FT