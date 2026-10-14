Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал Украине финансовую помощь, но у Запада нет денег, из-за чего пострадают многие украинцы. Об этом в эфире YouTube-канала заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Я уверен, что этой зимой множество украинцев пострадают и погибнут. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал аналитик.

По его словам, у Германии просто нет гарантированных Мерцем средств для Украины. Причем ресурсами для финансирования не располагают ни Европа, ни США.

«На Западе все берут в долг, чтобы поддерживать текущую ситуацию. Все мы движемся в один и тот же финансовый ад», — подчеркнул эксперт.

На 14 октября запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Главной темой переговоров станет поддержка Украины.