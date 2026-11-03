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    «Украина взрывается»: Дмитриев высказался о пыточных камерах под Киевом

    Дмитриев: на Украине меняются нарративы после находки тайной тюрьмы

    Фото: РИА «Новости»

    Сообщения о возможных камерах пыток в Киевской области указали на смену общественных настроений на Украине. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

    «Украина взрывается, граждане обнаруживают пыточные камеры Зеленского. Реальные нарративы начинают заменять фальшивые», — написал он.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что вооруженные люди удерживали порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка. Силовики это опровергли, заявив, что в здании находятся бойцы Нацгвардии.

    Позже появилась информация, что там могли удерживать военных, самовольно покинувших свои части. Также в подвале обнаружили 14-летнего подростка.

    Когда активисты собрались у этого дома, на место приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* и начал на русском языке призывать протестующих разойтись.

    *Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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