История с пыточной неподалеку от Киева стала примером того, во что превратился для Украины «европейский выбор». Об этом в телеграм-канале заявил сенатор Андрей Клишас.

По его словам, для украинцев наступило время «скакать на очередном майдане».

«В Киеве, который пока входит в состав Украины под контролем хунты Зеленского, „не рабы, люди европейского выбора“ обнаружили, что их не только отлавливают как скот, но и держат в частных тюрьмах, избивают и убивают лопатами, требуя выкуп. Такая вот „Европа“ получилась», — написал Клишас.

Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины заперли около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Оттуда освободили в том числе 14-летнего подростка, пятерых пострадавших отправили в больницу.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что на территории Украины таких камер еще много.