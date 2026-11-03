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    Захарова заявила, что на Украине много пыточных

    Фото: РИА «Новости»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине много пыточных. Так она прокомментировала в беседе с РИА «Новости» ситуацию вокруг ситуации в Киевской области.

    «Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть [президента Владимира] Зеленского», — сказала она.

    Ранее под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили подвал частного дома, в котором насильно удерживали около 45 человек. На них были следы побоев.

    Еще в конце лета уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали, как на протяжении нескольких месяцев находились в подвалах и подвергались пыткам.

    По ее словам, на Украине есть два режима для пленных. Один показательный — общий. Туда возят представителей Международного Красного Креста. Второй — скрытый, в подземных пыточных.

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