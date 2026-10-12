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    На Украине описали наихудший сценарий развития событий в энергетике

    Кулеба допустил, что зимой на Украине произойдет коллапс систем жизнеобеспечения

    Фото: РИА «Новости»

    Гуманитарная ситуация на Украине тяжелая из-за перебоев электроснабжения и в ближайшее время может ухудшиться. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал об этом в интервью Youtube-каналу сети Axel Springer, сообщило РИА «Новости».

    Он предрек Украине зиму, которая затмит все предыдущие. Кулеба заявил, что ситуация в стране уже тяжелая из-за проблем в энергетике, но это только начало. Экс-министр описал наихудший сценарий.

    «Думаю, самым страшным станет коллапс систем жизнеобеспечения крупного города: электроснабжения, водопровода и канализации», — сказал Кулеба.

    Из-за повреждений на энергообъектах Киев и Киевская область частично остались без электричества. Столичный регион перешел на аварийные отключения, власти призвали жителей запастись водой, продуктами и батарейками.

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