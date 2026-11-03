Раскрыто число запросивших убежище в России иностранцев с начала 2026 года

МВД: 25 граждан США, Канады и Британии попросили убежища в России с начала года

Число граждан США, Канады и Великобритании, запросивших убежище в России, составило 25 по итогам девяти месяцев 2026 года. РИА «Новости» ознакомилось с материалами МВД РФ.

За этот период в органы внутренних дел РФ обратились с заявлениями 11 граждан США, восемь канадцев и шесть британцев. Все они просили временного убежища. Ходатайств о признании их беженцами не поступало.

Кроме того, согласно данным МВД, на конец сентября 2026 года временное убежище в России уже имели 74 иностранца. Речь идет о 38 американцах, 23 британцах и 13 канадцах.

Ранее РИА «Новости» сообщило со ссылкой на статистику МВД, что список иностранцев, просивших временное убежище в России в первые шесть месяцев 2026 года, возглавили граждане Украины.