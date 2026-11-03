Захарова напомнила о языковом законе после видео с протестами под Киевом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео у дома в Киевской области, где, по сообщениям украинских СМИ, удерживали людей. В ролике звучала русская речь, сообщила дипломат в телеграм-канале.
«Закон о языке на Украине работает в полную мощь», — написала Захарова.
Ранее украинские СМИ рассказали, что вооруженные мужчины удерживали людей в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка. Глава Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что там находились военнослужащие, в том числе самовольно оставившие части.
Позже у дома собрались люди. Протест перерос в столкновение с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила о назначении проверки.
Перебравшийся в Великобританию депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в телеграм-канале, что за последний месяц в подвале до смерти избили нескольких человек.