Захарова напомнила о языковом законе после видео с протестами под Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео у дома в Киевской области, где, по сообщениям украинских СМИ, удерживали людей. В ролике звучала русская речь, сообщила дипломат в телеграм-канале .

«Закон о языке на Украине работает в полную мощь», — написала Захарова.

Ранее украинские СМИ рассказали, что вооруженные мужчины удерживали людей в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка. Глава Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что там находились военнослужащие, в том числе самовольно оставившие части.

Позже у дома собрались люди. Протест перерос в столкновение с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила о назначении проверки.

Перебравшийся в Великобританию депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в телеграм-канале, что за последний месяц в подвале до смерти избили нескольких человек.