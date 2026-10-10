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    Певица Приходько заявила о расколе Украины из-за вопроса языка

    Певица Приходько: украинцев искусственно раскололи из-за языка

    Соцсети Анастасии Приходько
    Фото: Соцсети Анастасии Приходько

    Певица Анастасия Приходько заявила, что навязывание украинского языка ведет к расколу общества. Об этом сообщила ИС «Вести» со ссылкой на украинские СМИ.

    Артистка отметила, что не знает, кому это было нужно. По ее словам, политика дала результат: люди, которые дружили годами, начали ссориться.

    «Я не ведусь на политические манипуляции», — подчеркнула Приходько.

    Она также сказала, что признает украинский государственным языком, но сама продолжает говорить по-русски.

    На Украине действует закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он регулирует его использование в разных сферах общественной жизни.

    В августе украинцы потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста Украины за использование русского языка. В январе по той же причине хейт обрушился на его бывшую супругу — Настю Каменских.

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