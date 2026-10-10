Певица Приходько заявила о расколе Украины из-за вопроса языка

Певица Анастасия Приходько заявила, что навязывание украинского языка ведет к расколу общества. Об этом сообщила ИС «Вести» со ссылкой на украинские СМИ.

Артистка отметила, что не знает, кому это было нужно. По ее словам, политика дала результат: люди, которые дружили годами, начали ссориться.

«Я не ведусь на политические манипуляции», — подчеркнула Приходько.

Она также сказала, что признает украинский государственным языком, но сама продолжает говорить по-русски.

На Украине действует закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он регулирует его использование в разных сферах общественной жизни.

В августе украинцы потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста Украины за использование русского языка. В январе по той же причине хейт обрушился на его бывшую супругу — Настю Каменских.