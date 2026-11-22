Президент Украины Владимир Зеленский сам подставлял жену, втягивая ее в различные сомнительные проекты. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат напомнил об участии жены главы киевского режима в вывозе украинских детей в Турцию. За несовершеннолетними там никто не приглядывал: детей морили голодом, били и даже насиловали.

Мирошник отметил, что Зеленскую вовлекали в проекты, пытаясь прикрыть их ореолом «святости и гуманности». Стремились превратить в светлую сторону мужа. Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о запрете для оппозиции обсуждать его жену. Для Зеленского эта тема стала табу.

«Все уже вымазано, и чтобы хотя бы какое-то белое пятно еще оставалось, нужно срочно бить всем по рукам, чтобы они никоим образом не касались этого. Так у меня альтернативное предложение: может быть, не надо этой „белой частью“ соваться во всякие грязные истории?» — сказал дипломат.

Ранее Мирошник рассказал, что семья Зеленского зарабатывает на его президентстве. Супруга главы киевского режима изначально воспринимала должность главы государства как его очередной проект ради денег и славы.