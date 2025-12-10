Трамп узнал опасную тайну Елены Зеленской: как президент США разыграет эту карту?
Над украинскими властями сгущаются тучи. И теперь источник угроз для Банковой — США. Оказывается, американский лидер Дональд Трамп имеет компромат не только на Владимира Зеленского, но и на его жену. Подробности — в материале 360.ru.
Ключ к давлению
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев на днях заявил, что президент США может приказать обнародовать некие коррупционные материалы, если Украина не примет американский мирный план и не пойдет на серьезные территориальные уступки.
Этот шаг станет беспрецедентным давлением со стороны союзника, сообщило издание Axios. По его данным, Белый дом требует от Украины согласия на все условия. После недавней встречи советников Трампа с Владимиром Путиным условия стали еще жестче.
Царев связал возможную утечку о коррупции с работой прозападного Национального антикоррупционного бюро Украины. Экс-нардеп обратил внимание, что ведомство приостановило публикацию данных относительно расследования коррупции в окружении Зеленского.
«По-видимому, были некие договоренности о том, что пока идут мирные переговоры, данные расследования публиковаться не будут», — заявил бывший депутат aif.ru.
Теперь Трамп может разыграть эту карту.
Вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ. Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена. И все его окружение.
Олег Царев
бывший депутат Верховной рады
Первая леди Украины упоминается в аудиозаписях по делу Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.
«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — подчеркнул он.
Напомним, что Миндич, которого называли «кошельком» президента Украины, подвергся обыскам, его объявили в розыск. В материалах дела фигурирует имя самого Зеленского в контексте схемы реализации средств, что вызвало крупный скандал.
Сомнения Елены Зеленской
Пленки Миндича подтверждают, что супруга президента влияла на происходящее в стране. Однако изначально она была против участия Зеленского в президентских выборах, сообщил политолог Спиридон Килинкаров NEWS.ru.
«Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом», — заявил он.
Супруга якобы пыталась отговорить мужа от этой идеи. Политолог допустил, что это был инстинкт самосохранения, который позволил Зеленской заранее предчувствовать возможные негативные последствия в деятельности ее избранника.
Скандальный проект Зеленской
Ранее Елена Зеленская оказалась в центре скандала с инициированной ею программой по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию.
Участвовавшие в проекте две девочки вернулись на родину беременными. По словам одной из воспитанниц, представители украинского посольства заставляли детей сниматься в видео по заказу, а за отказ ограничивали их в питании и отбирали телефоны.
Сироты жили в грязи и антисанитарии, им ограничивали доступ к воде и туалетам. На проект ушло около 10 миллионов долларов, его закрыли через семь месяцев после визита уполномоченного по правам человека.