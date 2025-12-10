Трамп узнал опасную тайну Елены Зеленской: как президент США разыграет эту карту?

Над украинскими властями сгущаются тучи. И теперь источник угроз для Банковой — США. Оказывается, американский лидер Дональд Трамп имеет компромат не только на Владимира Зеленского, но и на его жену. Подробности — в материале 360.ru.

Ключ к давлению

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев на днях заявил, что президент США может приказать обнародовать некие коррупционные материалы, если Украина не примет американский мирный план и не пойдет на серьезные территориальные уступки.

Этот шаг станет беспрецедентным давлением со стороны союзника, сообщило издание Axios. По его данным, Белый дом требует от Украины согласия на все условия. После недавней встречи советников Трампа с Владимиром Путиным условия стали еще жестче.

Царев связал возможную утечку о коррупции с работой прозападного Национального антикоррупционного бюро Украины. Экс-нардеп обратил внимание, что ведомство приостановило публикацию данных относительно расследования коррупции в окружении Зеленского.

«По-видимому, были некие договоренности о том, что пока идут мирные переговоры, данные расследования публиковаться не будут», — заявил бывший депутат aif.ru.

Теперь Трамп может разыграть эту карту.