Жена Зеленского зарегистрировала в Европе свою торговую марку

Жена украинского лидера Елена Зеленская зарегистрировала свой бренд в Евросоюзе. РИА «Новости» предполагает, что под маркой «Саммит первых леди и джентльменов» будет продаваться целый спектр товаров и услуг.

Издание утверждает, что торговую марку Summit of First Ladies and Gentlemen уже зарегистрировали в европейской структуре по защите интеллектуальных прав и собственности.

Права на бренд дают право заниматься коммерцией и оказывать бизнес-услуги.

Согласно документам, которые проверило РИА «Новости», под маркой Зеленской можно проводить финансовые проверки, помогать в переговорах, давать юридические советы и искать спонсоров. Также разрешено заниматься рекламой и маркетингом.

Список товаров, которым решила заняться супруга Зеленского, разнообразен. В него входит множество простых вещей, которые нужны в любом офисе и доме — точилки, зажимы для денег, бумажные чехлы для горшков с цветами и многое другое.

Владелицей бренда указана сама Елена Зеленская. Оформлять бумаги ей помогал специалист из Болгарии. Защита торговой марки будет действовать в течение нескольких лет, до мая 2032 года.

Проект «Саммит первых леди и джентльменов» Елена Зеленская создала в 2021 году. Изначально это была просто площадка для общения. На встречах супруги мировых лидеров обсуждали важные темы, от помощи женщинам и до заботы о здоровье. В 2023 году в саммите приняла участие жена премьера Армении.