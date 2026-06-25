Конференция по Украине в Польше пройдет на фоне скандала с чествованием нацистов

Конференция по Украине, которая запланирована в Гданьске на 25–26 июня, пройдет на фоне скандала с чествованием нацистов. В мероприятии должны были участвовать глава киевского режима Владимир Зеленский и руководители Польши. Однако в ходе подготовки к конференции разразился скандал.

Разногласия между Польшей и Украиной вспыхнули с новой силой в конце мая, когда Зеленский принял участие в перезахоронении Андрея Мельника — одного из главарей ОУН*-УПА*. Также глава киевского режима присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.

После этого польские власти лишили Зеленского высшей награды — ордена Белого орла, а ряд украинских политиков вслед за этим сами отказались от польских наград. Зеленский передумал ехать на конференцию, вместо себя он хотел отправить супругу. Однако Елена Зеленская тоже решила отказаться от участия в мероприятии, главой делегации назначили премьер-министра Юлию Свириденко.

Ранее польский премьер Дональд Туск анонсировал, что на конференции планируется подписать около 200 инвестиционных соглашений. Однако экс-премьер Лешек Миллер предостерег бизнесменов от вложений в украинскую экономику. Он заявил, что «инвестиции в коррумпированную Украину» — это серьезный риск для компаний.

* Запрещенная в России экстремистская организация.