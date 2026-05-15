Спасти любой ценой. Захарова раскрыла тайный смысл ареста Ермака

Дело экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это операция по спасению других украинских коррупционеров и их западных покровителей. Такое заявление в интервью «Известиям» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Даже не вершина

«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе. Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: [президент Украины Владимир] Зеленский, все его правительство, Рада, западные эмиссары и так далее», — заявила Захарова.

Ермака высший антикоррупционный суд Украины отправил в СИЗО на два месяца, его арестовали прямо в зале заседаний. Залог определили в размере 140 миллионов гривен. Экс-глава офиса заявил, что выплатить залог ему помогут друзья и знакомые, но пока собрали около 15 миллионов гривен.

Ермака уволили с поста главы офиса в ноябре 2025 года после разразившегося коррупционного скандала с главным фигурантом Тимуром Миндичем, которого называли «кошельком Зеленского». Следствия подозревает, что через него отмывались средства, полученные незаконным путем.