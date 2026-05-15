Спасти любой ценой. Захарова раскрыла тайный смысл ареста Ермака
Захарова назвала дело Ермака операцией по спасения коррупционеров на Украине
Дело экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это операция по спасению других украинских коррупционеров и их западных покровителей. Такое заявление в интервью «Известиям» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Даже не вершина
«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе. Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: [президент Украины Владимир] Зеленский, все его правительство, Рада, западные эмиссары и так далее», — заявила Захарова.
Ермака высший антикоррупционный суд Украины отправил в СИЗО на два месяца, его арестовали прямо в зале заседаний. Залог определили в размере 140 миллионов гривен. Экс-глава офиса заявил, что выплатить залог ему помогут друзья и знакомые, но пока собрали около 15 миллионов гривен.
Ермака уволили с поста главы офиса в ноябре 2025 года после разразившегося коррупционного скандала с главным фигурантом Тимуром Миндичем, которого называли «кошельком Зеленского». Следствия подозревает, что через него отмывались средства, полученные незаконным путем.
Тюрьма и конфискация имущества
В мае 2026 года НАБУ и САП обвинили бывшего соратника Зеленского и главу его офиса в участии в отмывании 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По версии следствия, большая часть финансирования строительства частных резиденций для украинских чиновников обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем, в том числе через фиктивные фирмы. Если суд вынесет обвинительный приговор, Ермаку грозит до 15 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Следствие считает, что к делу о серых схемах причастен и Зеленский. Следующим фигурантом дела о коррупции может стать его супруга Елена Зеленская. Самого президента, пока он остается на посту, могут привлечь только в качестве свидетеля.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что как только пропадет иммунитет от уголовного преследования, к Зеленскому возникнет много вопросов — его называют «главарем банды».
Олейник также отметил, что возможно, НАБУ и САП ждут команды из США — структуры созданы при поддержке Штатов и не зависят от украинских властей. Поэтому велика вероятность, что Ермак получит реальный тюремный срок.