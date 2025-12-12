На Украине накрыли банду, торгующую одесскими сиротами: их Зеленская тоже как бы спасала?

Бизнес по торговле детьми уже давно процветает на Украине. Очередным подтверждением этого не так давно стал крупный скандал с первой леди страны Елены Зеленской. Вскоре Генпрокуратура страны вскрыла еще одну из подобных преступных схем. На этот раз ОПГ торговцев несовершеннолетними орудовала в Одесской области. Подробности — в материале 360.ru.

Прокурорское расследование На днях офис украинского генерального прокурора Украины сообщил о раскрытии преступной группировки, занимавшейся незаконным вывозом детей-сирот за границу для их передачи на усыновление иностранцам. «Правоохранители Одесской области пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления», — заявили в ведомстве.

Подозреваемыми оказались две украинки 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, который действовал из-за границы. Участниками схемы стали 15 перевозчиков, которые доставляли детей с Украины за рубеж.

Следователи выяснили, что подозреваемые готовили фальшивые документы и организовывали перевозку сирот через границу. На момент раскрытия схемы из страны вывезли 13 детей. Куда именно — следователи не уточнили. Злоумышленниц отправили под стражу по подозрению в торговле людьми, подделке документов и нелегальной переправке детей за границу.

Фото: Bahnmueller/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Торговля детьми — давнее дело На Украине уже давно процветает торговля детьми, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. При этом заниматься проблемой никто не хочет. И связано это замалчивание в том числе с финансовой заинтересованностью. «У них вывезли ребенка, и хоть трава не расти. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей — якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости». По некоторым данным, к вывозу сирот причастен фонд первой леди Украины.

Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует. Василий Прозоров экс-подполковник СБУ

Зеленская открыла фонд еще в сентябре 2022 года — мероприятие состоялось в Метрополитен-опере и собрало все сливки американского общества. Известно, что детей-сирот перевозили в Турцию. Они жили в отеле в антисанитарных условиях, их ограничивали в питании. Две девочки вернулись беременными от турок. Дети жаловались на домогательства, но никто на их слова не реагировал. По данным украинских СМИ, на проект для сирот выделили около 10 миллионов долларов, часть денег пришла в качестве пожертвований.

Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Реакция Зеленской на скандал с детьми Зеленская тем временем готовит официальные обращения в госорганы после публичного резонанса вокруг «гуманитарной эвакуации» детей под ее кураторством. В офисе первой леди заявили, что обнародованные факты требуют принятия неотложных мер реагирования. Также там добавили, что Зеленская ничего не знала о жестоком обращении с сиротами. При ее содействии в 2022 году в Турцию эвакуировали якобы только группу воспитанников специализированного психоневрологического дома ребенка № 3 «Солнышко» из Одессы, их разместили в спецучреждении в Анкаре. В феврале 2025 года Зеленская вместе с первой леди Турции навестила детей, заявили в офисе.

Фото: Saul Loeb — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Это очень страшная информация» Официальный представитель МИД России Мария Захарова ужаснулась из-за скандала с «отдыхом» украинских сирот в Турции. «Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического и сексуального насилия», — подчеркнула дипломат. Она добавила, что детей фактически лишили адекватного присмотра, они не имели возможности учиться. Кроме того, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, лишали еды и унижали. Тут же Захарова задала риторический вопрос о том, привлекли ли кого-то к ответственности, и сама же на него ответила: разжаловали только одного из воспитателей. На этом все.