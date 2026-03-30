Елена Зеленская заявила, что и она, и муж устали от власти

Жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, призналась, что они оба устали от нахождения у власти. Так она ответила на вопрос журналиста Fox News , который спросил, хочет ли она, чтобы ее муж баллотировался на следующих президентских выборах.

«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — сказала Зеленская.

Она также подчеркнула, что не может повлиять на решение своего супруга относительно его участия в выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Украине необходимо решить, как легитимизировать продолжение срока полномочий нынешнего главы киевского режима. Он отметил, что официальной отмены выборов на Украине пока не было.

При этом, согласно соцопросу, проведенному украинским SOCIS, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в рейтинге доверия среди украинцев обошли Владимира Зеленского.