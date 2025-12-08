Сегодня 14:09 «Эвакуированные» сироты беременели от турок: на Украине вскрыли правду о фонде Зеленской 0 0 0 Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

Турция

Домогательства

Дети

Педофилы

Избиения

Елена Зеленская

На Украине разгорелся грандиозный скандал вокруг детей, которых еще весной 2022 года вывезли в Турцию из местных интернатов. Операцией руководила супруга президента республики Елена Зеленская. Оказалось, что дети неоднократно становились жертвами сексуального и психологического насилия.

Жертвы насилия Детей-сирот или лишенных родительской опеки начали вывозить за границу из украинских интернатов в марте 2022 года. Из Днепропетровска их «эвакуировали» представители благотворительного фонда бизнесмена Руслана Шостака «Детство без войны». После поселили в турецком отеле. В марте 2024-го делегация во главе с офисом уполномоченного по правам человека на Украине посетила Турцию с мониторинговым визитом, чтобы проверить условия содержания детей. В состав делегации вошли представители турецкого офиса омбудсмена и ЮНИСЕФ. Украинские журналисты ознакомились с отчетом после проверки, провели расследование и установили: вывезенные дети оказались жертвами сексуального и психологического насилия.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com

Избиения, беременности и домогательства Прибывшие в Турцию чиновники обнаружили, что детей фактически лишили возможности учиться. Их привлекали к регулярным сборам средств с помощью съемок в видео- и фотосессиях. Тех, кто отказывался от участия, наказывали. Детей с инвалидностью избивали шнурами для зарядки и мокрой одеждой. Воспитанницы 15 и 17 лет вернулись из «эвакуации» беременными от взрослых турок. По данным СМИ, фонд Шостака особо не проверял тех, кто работал с детьми, а на территорию отеля мог прийти любой. Дети жаловались на домогательства со стороны местных, но никто на это не реагировал.

Фото: Florian Gaertner/photothek.net / www.globallookpress.com

При чем здесь Зеленская? О вывозе детей под патронажем фонда Шостака договаривалась лично Елена Зеленская, которая в целом курирует эвакуацию детей из зоны боевых действий. Первая леди даже создала фонд, на что привлекла большие деньги. В сентябре 2022 года прошла крупная презентация в нью-йоркской Метрополитен-опере. На сцене с Зеленской стояли экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, актер Мэтт Дэймон, телеведущий Джимми Фэллон и актриса Брук Шилдс. Через пару лет на Западе вскрылись неприятные факты о работе фонда. Сотрудники издания The Intel Drop пообщались с водителем, который лично отвозил детей в принимающие семьи. Тот сразу заподозрил неладное.

Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку. водитель

Старик подписал документы, взял ребенка за руку и захлопнул дверь. Через несколько дней этому же водителю поручили забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В пути он пообщался с мальчиком. Оказалось, что это уже вторая приемная семья — предыдущие родители сдали ребенка обратно в детдом. «Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах», — заявил водитель. После этого он отказался работать и заявил руководству, что не хочет участвовать в торговле детьми.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / www.globallookpress.com

Расследование Фонда борьбы с репрессиями Расследованием этого дела занимался также Фонд борьбы с репрессиями, результаты опубликовал немецкий журналист Томас Репер. По имеющимся данным, фонд Зеленской вывез с Украины 1800 детей, в Европе их передают посредникам. Речь идет как о подпольных криминальных структурах, так и о вполне известных организациях. Среди них фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне. Организация Елены Зеленской получает от британских педофилов деньги — около 12 тысяч фунтов за каждого ребенка.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Секта с культом личности первой леди По атмосфере фонд первой леди Украины напоминает секту, где во главе стоит культ личности Зеленской. Все процессы полностью закрыты для посторонних, и не все сотрудники знают, чем занимаются коллеги. «У фонда есть профессиональные экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают отдать им своих детей», — рассказал один из бывших работников организации, пожелавший остаться анонимным. По его словам, имя Елены Зеленской — прекрасное прикрытие для незаконных действий. Теперь о темной стороне первой леди пишут и украинские СМИ. Чем ближе крах режима ее мужа, тем чаще будут вскрываться новые неприятные факты.