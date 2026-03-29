Fox News: жена Зеленского призналась, что они с мужем устали от власти

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожаловалась, что они с мужем уже устали от власти. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News .

«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — ответила первая леди Украины на вопрос, хочет ли она, чтобы супруг баллотировался на второй срок.

При этом Зеленская отметила, что никак не сможет повлиять на решение мужа в этом вопросе. Что касается президентских полномочий главы киевского режима, то они истекли еще 20 мая 2024 года.

Зеленская и раньше отвечала на подобные вопросы. В конце 2023 года в подкасте для британского журнала The Economist она говорила, что не желает, чтобы муж баллотировался на новый срок.

Ранее супруга украинского лидера пожаловалась на спад внимания к Украине из-за новостей в других регионах мира.