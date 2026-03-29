Жена Зеленского пожаловалась на спад внимания к Украине

Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на недостаток внимания к стране на фоне событий в других регионах мира. Своими мыслями она поделилась в эфире Fox News .

Зеленская признала, что Украина не может заставить людей смотреть только на себя, хотя боевые действия в стране по-прежнему идут.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», — сказала она.

Ранее первая леди попала в неловкую ситуацию на саммите глобальной коалиции «Вместе содействуем будущему» в Вашингтоне. Жена президента США Мелания Трамп ушла из зала, поэтому гостье Зеленской пришлось обратиться к пустому креслу.