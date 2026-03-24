Мелания Трамп ушла с мероприятия, не дождавшись выступления жены Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская попала в неловкую ситуацию на саммите глобальной коалиции «Вместе содействуем будущему» в Вашингтоне. Жена президента США Мелания Трамп ушла из зала, поэтому гостье пришлось обратиться к пустому креслу, сообщило РИА «Новости» .

В здании Госдепа США прошел первый саммит коалиции, цель которой — расширить доступ к технологиям и образованию для детей. В зале собрались представители технологических компаний и 45 стран-участниц, в том числе Украины.

Трамп произнесла приветственную речь о глобальном партнерстве и покинула мероприятие. Гости обсуждали дальнейшие планы без ее участия.

«Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас», — сказала Зеленская, обратившись к пустому креслу.

В сентябре жена президента Украины добилась личной встречи с Трамп на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили тему защиты детей.