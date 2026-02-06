Украина воюет, а она в бутиках закупается. Как устроилась Елена Зеленская и почему ее невзлюбили свои же

Зеленский выставил жену перед Байденом как секретное оружие. В костюме с вызывающими «пуговками на сосках» первая леди Украины приковала взгляд стареющего американского лидера. Поговаривают, что именно это и принесло Украине миллиардные поставки оружия. Правда ли, что Владимир Зеленский продал собственную супругу — и почему тайны, которые вскрылись недавно, привели украинцев в ярость?

Суровые университеты Елены Зеленской Елена Зеленская (в девичестве Кияшко) — классический пример того, как провинциальные амбиции, сдобренные удачным замужеством, могут вознести человека на вершину Олимпа, о котором он и не мечтал. Она родилась в Кривом Роге, в городе, который в те времена был больше похож на индустриальное гетто, чем на кузницу кадров для президентского дворца. Русскоязычная среда, суржик в очередях и тяжелый воздух металлургических гигантов — вот декорации, в которых формировалась будущая «первая роза» Украины. Училась она в одной гимназии с Зеленским. Это учебное заведение в социальных сетях обличают отзывы. «С пивком покатит, постоянно курят, и продают сиги, а в туалетах разливают водку», — такой комментарий нашли журналисты. Литературный украинский язык Елена впервые услышала только во втором классе на школьном уроке, так как росла в абсолютно русскоязычной среде. В 2013 году, задолго до политического взлета мужа, она обеспечила себе «запасной аэродром», приобретя элитный пентхаус в комплексе «Император» в крымской Ливадии — месте, где когда-то отдыхали русские цари, а тогда хотела греться на солнце украинская элита. Эту квартиру уже в 2023 году власти Крыма продали с аукциона за 44,3 миллиона рублей.

Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как Зеленский познакомился с женой История любви будущих правителей Украины началась в коридорах криворожской гимназии № 95, где они учились в параллельных классах. Однако искры не было до тех пор, пока судьба не столкнула их на первом курсе университета. Владимир Зеленский начал осаду сердца холодной блондинки-архитектора. Поводом для общения, как писала пресса, была любовь его будущей жены к пикантным фильмам. Поговаривают, что низкорослого ухажера девушка всерьез не воспринимала. Затем все же снизошла — благо опуститься пришлось всего на несколько сантиметров, со 170 до 166. Их роман длился бесконечные восемь лет. Опытная Кияшко не спешила связывать себя узами брака, словно выжидая, превратится ли этот комик в кого-то более серьезного. Свадьбу сыграли, когда «Квартал 95» уже начал свое триумфальное шествие по телеэкранам. Измены Владимира Зеленского Слухи об изменах Владимира Зеленского начали появляться еще во времена его активных гастролей. Ему приписывали романы практически со всеми яркими участницами «Женского квартала» и коллегами по съемочной площадке. Таблоиды шептались, что супруга знает о каждом увлечении мужа, но предпочитает сохранять «лицо» ради общего дела. За кулисами шоу-бизнеса Зеленская заслужила репутацию женщины, которая умеет держать мужа на коротком поводке. В Киеве до сих пор ходят легенды о ее жестких разговорах с потенциальными соперницами. Известно, что в свое время Зеленская лично поймала супруга на юмористке Елене Кравиц. На съемках в Москве тот с удовольствием гулял в компании Веры Брежневой, видели его и с Оксаной Акиньшиной. Владимир Зеленский не бросил своих замашек и на посту президента. В пресс-секретари он взял очаровательную Юлию Мендель, что крайне не понравилось его жене.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Жена Зеленского в базе «Миротворца» Становление Зеленской в статусе первой леди было омрачено скандалом, который сегодня на Украине стараются не вспоминать. В апреле 2019 года, прямо накануне решающего тура выборов, она внезапно оказалась в базе данных скандального сайта «Миротворец». Ей вменяли статус «информатора»: Зеленская сделала перепост сообщения о происходящем в Донбассе. В скором времени из базы Зеленскую удалили. После инаугурации мужа она быстро освоилась в новом статусе — сменила растянутые свитера на костюмы от дорогих украинских дизайнеров и начала выстраивать собственный бренд. Сегодня ее считают «серым кардиналом» украинской политики. Существует устойчивое мнение, что она фильтрует круг общения президента и имеет право вето на ключевые кадровые назначения. Ее деятельность в качестве первой леди — мощный инструмент мягкой силы, который порой оказывается жестче любого указа. Критики указывают, что она подменяет собой министерства образования, здравоохранения и культуры, создавая параллельные структуры власти. Зеленский постарался? Скандал с пуговицами В 2022 году Владимир Зеленский прихватил супругу на встречу с тогдашним президентом США Джо Байденом. Первая леди встретилась в Белом доме с Джо Байденом и его супругой — и ее официальный наряд вызвал ажиотаж. Для жены Зеленский выбрал элегантный светло-желтый костюм, с двумя пуговицами прямо на сосках. «Мне кажется, что бесполезные пуговицы должны быть где угодно, только не там, где расположены соски», — отметил американский ведущий Джо Келли. Сам Байден, как писала пресса, смотрел на супругу Зеленского с нескрываемым удовольствием. По слухам, президент США не удержался от шутки: поприветствовав Елену Зеленскую словами: «Nice buttons!» («Отличные пуговицы!»).

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

За такие заслуги Зеленской позволили выступить в конгрессе. Здесь она показала себя настоящим лоббистом: попросила оружия. Из США пара правителей Украины уехала с миллиардами долларов. На Украине этот триумф восприняли неоднозначно. Многие задавались вопросом, почему вместо генералов и дипломатов интересы страны представляет женщина, чей опыт в международной политике ограничивается походами на светские рауты. Скандалы в бутиках и Bugatti Tourbillon В июле 2024 года ряд медиа сообщил, что Елена Зеленская якобы стала первой покупательницей новейшего гиперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро. Писали, что первая леди Украины приобрела этот шедевр автопрома во время визита в Париж. Позднее компания Bugatti назвала это фейком, а видео с «продавцом» — результатом работы нейросетей. В конце 2022 года первая леди в ходе визита в Европу попала на страницы таблоидов из-за похода по дорогим магазинам. Французские издания сообщали, что в бутиках Chanel и Dior она потратила около 40 тысяч евро на обновки.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Позже в СМИ появились откровения бывшей продавщицы Cartier в Нью-Йорке: та заявила, будто Зеленская зашла за ювелирными украшениями и за один визит потратила в Cartier около 1,1 миллиона долларов и вела себя при этом надменно. Появилось имя Зеленской и в скандальных пленках Миндича. Скумбрия по восемь гривен: рыбный конфуз Зеленской Всенародное прозвище Зеленская получила вовсе не из-за миллионов и бриллиантов, а из-за одной незначительной, на первый взгляд, оговорки. В конце 2021 года первая леди в прямом эфире украинского телеканала решила продемонстрировать свою близость к народу и умение экономить. Она заявила, что покупает скумбрию по цене 8 гривен за килограмм. Украина взорвалась проклятиями: в то время реальная цена была минимум в 10 раз выше. В народе ее с тех пор иронично прозвали «Скумбрия». Особенно нелепой ситуация выглядела еще и потому, что Зеленская числилась раньше соучредителем компании по торговле рыбой и морепродуктами «Зелари Фиш». Совладельцем фирмы является экс-депутат от «Слуги народа» Юрий Аристов, а сама компания владеет в Киеве дорогим рестораном «Рыбный дом».

Фото: Handout/Ukrainian Presidential / www.globallookpress.com

Она не живет с Зеленским? В последние годы Елена Зеленская все чаще говорит о том, что они с мужем живут отдельно. Она объясняет это безопасностью, утверждая, что супруг часто остается в офисе, а она с детьми — в другом месте. Однако в кулуарах шоу-бизнеса эта информация интерпретируется иначе. Ходят слухи, что их брак давно превратился в чисто деловой контракт. На плотный контакт Владимира Зеленского с Андреем Ермаком, который также оставался жить в офисе, обращала внимание и западная пресса. Таблоиды указывали на то, что на совместных фото чета Зеленских выглядит напряженной, а их объятия кажутся отрепетированными.

Фото: РИА «Новости»

Обвинения в похищении детей Зеленская курировала и проект, который вывозил украинских детей за границу, 510 из них оказались в Турции. Спустя несколько месяцев расследования турецкой газеты Agos вскрыли шокирующие факты: вывезенные дети жили в ужасных условиях. Персонал, присматривавший за группой, вел себя неподобающе. Детей тихонько отправили обратно на родину, задним числом оформив как студентов, и взяли с них расписки, что ничего страшного не произошло.