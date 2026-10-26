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    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром возобновят в начале 2027 года

    Фото: РИА «Новости»

    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром планируют запустить в начале 2027 года после необходимых организационных процедур. Об этом РИА «Новости» заявил посол Алексей Соломатин.

    «Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», — отметил он.

    Посол в Алжире добавил, что для запуска авиарейсов потребуется время. Также для возобновления авиасообщения необходимо присутствие представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

    Дипломат уточнил, что Россия выражает заинтересованность в рейсах. Благодаря прямому авиасообщению алжирские студенты сократят время в пути с 10-12 часов до пяти часов, добавил он.

    Ранее самолеты начали курсировать между Камчаткой и Харбином. Прямые рейсы раз в неделю выполняет авиакомпания «ИрАэро» на отечественном самолете «Сухой Суперджет». Время в пути составляет примерно 3,5 часа. Авиасообщение наладили после переговоров с китайской стороной.

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