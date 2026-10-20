РСТ проверяет сведения об аварии с автобусом в Египте

Российский союз туриндустрии проверяет сообщения о ДТП с автобусом на трассе Каир — Асьют в Египте. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе РСТ.

По предварительным данным египетского Минздрава, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Автобус принадлежал SuperJet — компании, которая занимается междугородними пассажирскими перевозками. Информация о гражданах России среди пассажиров не поступала.

В РСТ обратили внимание, что данные о последствиях аварии продолжают меняться. Первоначальная сводка египетского Минздрава сообщала о 12 погибших и 30 пострадавших, однако последующие публикации СМИ приводят другие цифры.

В союзе пообещали дополнить информацию после получения подтвержденных сведений.

Ранее пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в аэропорту Антальи. Все они отделались ушибами.